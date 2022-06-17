بعد حسم صفقتي روديجر وتشواميني..ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئ بشان الانتقالات

2022/06/17 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..فاجأ ريال مدريد الجميع بقراره بعد تمكنه من حسم صفقتي المدافع الألماني أنطونيو روديجر من تشيلسي الإنجليزي ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني من موناكو.وضم الريال روديجر مجاناً بعد انتهاء عقده مع تشيلسي ، بينما ضم تشواميني من موناكو، وقررت الإدارة إيقاف انتداب المزيد من اللاعبين الجدد للموسم المقبل، في انتظار حسم مستقبل […]

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