مؤقتة الصقور تحسم مستقبل قحطان جثير

2022/06/17 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسمت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، مصير مدرب كرة الصقور الاول قحطان جثير.وقال نائب رئيس الهيأة المؤقتة للنادي وليد الزيدي لـ”ايرث نيوز” إن “الهيئة المؤقتة للنادي تسعى إلى تأسيس فريق قوي يليق باسم القوة الجوية ويستعيد مكانته في الموسم المقبل”.وبين أن “الهيئة ستقوم بثورة في الفريق لكن في المقابل، ستحافظ على […]

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