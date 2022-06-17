السفير الروسي: إذا كانت واشنطن تريد تحسين الموقف فلتتعاون في رفع العقوبات

2022/06/17 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف استعداد روسيا لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها.

وقال أنطونوف، إن كانت واشنطن تريد تحسين الموقف في السوق الزراعية العالمية فلتتعاون في رفع العقوبات عن موسكو، وأضاف السفير الروسي ان بلاده مسعدة لتسهيل تصدير الحبوب بسلاسة من الموانئ الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، وتحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا.

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