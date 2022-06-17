الإطار التنسيقي: بإمكاننا تشكيل اغلبية برلمانية تمكننا من تشكيل الحكومة

2022/06/17 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الإطار التنسيقي عن البدء بالمفاوضات السياسية مجددا، متوقعا تشكيل اغلبية برلمانية مريحة تمكنهم من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، احمد العوادي إن القوى السياسية المنضوية تحت الإطار شكلت لجان للتفاوض مع بقية الكتل السياسية من جديد، وبين أن هذه اللجان ستعمل على تشكيل الاغلبية داخل مجلس النواب التي ستتحقق بطريقة مريحة، وسيتمكن الإطار من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، وأكد أن هذا لا يعني توقف المبادرات الساعية لإعادة التيار الصدري او ارضاءه.

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