ضوء أخضرمن الغذاء والدواء للترخيص للقاحي

2022/06/17 | 13:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتصويت بالإجماع، الأربعاء، لصالح توسيع تصاريح الاستخدام الطارئ للقاحي "مودرنا" و"فايزر بيونتيك" المضادين لكوفيد-19 لتشمل الأطفال الأصغر بعمر 6 أشهر.

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