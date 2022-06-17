الخطابي يعلن انجاز 95% من مصفى كربلاء ويتوقع موعد افتتاحه

2022/06/17 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، اليوم الجمعة، افتتاح مصفى

كربلاء بشكل تجريبي في الربع الاول من

العام المقبل بعد ان تجاوزت نسب الانجاز

فيه الى ٩٥%.

وقال الخطابي في بيان تلقته وكالة نون

الخ

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