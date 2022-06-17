الان.. عاصفة ترابية على الطريق الرابط بين السماوة وذي قار (فيديو)

2022/06/17 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

وصلت عاصفة ترابية، اليوم الجمعة، على الطريق الرابط بين السماوة وذي قار.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "عاصفة ترابية وصلت على الطريق الرابط بين السماوة وذي قار".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً حاراً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ،فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً حاراً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع غبار خفيف في جميع أقسام البلاد،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ،وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مغبراً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار ،أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مغبراً وفرصة لحدوث عواصف ترابية ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع الأقسام من البلاد".

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