الأمن الوطني يكشف اعترافات مزور طبع وباع (100) مليون دينار عراقي مزيف (فيديو)

2022/06/17 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في بغداد.

وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) إن "مفارزه في بغداد ألقت القبض على عصابة تاجرت بعملة محلية مزيفة تقدر بأكثر من 100 مليون دينار".

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