مصرع واصابة 7 اشخاص في حادث ’مروع’ في بابل

2022/06/17 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، عن مصرع واصابة 7 اشخاص في حادث مروري وقع على الطريق السريع قرب ناحية النيل التابعة لمحافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مستشفى الحلة العام تلقى جثث 3 اشخاص لقوا مصرعهم جراء حادث مروري مروع وقع على الطريق السريع قرب ناحية النيل بعد اصطدام سيارتهم باخرى".واضاف، ان "ردهات المستشفى تلقت ذات المصابين الاربعة وادخلوا لتلقي العلاج وحتى تماثلهم للشفاء".وبين المصدر بان الضحايا هم من اهالي البصرة وكانوا متوجهين الى العاصمة بغداد".

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