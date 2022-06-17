تحريك الشارع أو اختيار النواب البدلاء.. ثنائية لا ثالث لها يدفع باتجاهها الفرقاء.. تفاصيل

2022/06/17 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال قيادي في الإطار التنسيقي عادل المانع، اليوم الجمعة، ان الاطار عازم سريعا للمضي بالتفاهمات لغرض تشكيل الحكومة.

وقال المانع لـ ( لبغداد اليوم )، ان "هناك خطوة سيسبقها اختيار النواب الجدد اذا لم يتم تحريك الشارع، مشيرا الى، انه "في هذه الأيام فسيمضي البدلاء لتأدية اليمين الدستورية".

لكن المانع "استبعد تحريك الشارع، الا بعد تشكيل الحكومة والنظر لادائها وبتالي فان الإطار عليه أن يمضي بالاستحقاقات والتفاهم السريع مع الشركاء لغرض اختيار رئيس الوزراء وكابينته الحكومية".

واوضح، ان "الاطار يريد الحوار مع الجميع لغرض المضي سريعا بتشكيل الكتلة الاكبر التي ستشكل الحكومة المقبلة".

وقدم اعضاء الكتلة الصدرية الفائزين بالانتخابات استقالاتهم الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امتثالا لامر زعيمهم مقتدى الصدر.

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