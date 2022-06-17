ضبط 200 شريط منشطات وعقاقير مختلفة في الباب الشرقي

2022/06/17 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الجمعة بضبط 200 شريط منشطات وعقاقير مختلفة في الباب الشرقي .وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز انه تم “ضبط (٢٠٠) شريط منشطات وعقاقير مختلفة الانواع متروكة قرب احد الاكشاك ضمن منطقة (الباب الشرقي) من قبل دوريات نجدة (الكندي).

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