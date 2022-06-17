مساعد إنريكي يوافق على تدريب العراق.. اتحاد الكرة يتجاهل اتصالات وكيله

2022/06/17 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق المدرب الإسباني خيسوس كاساس، على تدريب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.ويشغل كاساس منصب المدرب المساعد لمدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي.وقال وكيل أعمال المدرب الاسباني، ماهر نوفل لـ”ايرث نيوز” إن “جلسات مكثفة جمعتني مع المدرب خيسوس كاساس من أجل اقناعه على التواجد في العراق وتدريب المنتخب الوطني خلال […]

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اتحاد الكرة يتجاهل اتصالات وكيله أولاً على ايرث نيوز.

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