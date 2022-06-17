تدمير الدولة العربية - حسن مدن

2022/06/17 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن حدود الدول الوطنية العربية الحالية، التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية، أرادها مهندسو «سايكس- بيكو» أن تكون احتواء لتطلعات العرب حينها لا في الاستقلال وحده، وإنما أيضاً في الوحدة.



وأياً كان الأمر، فبالقياس للمآلات الراهنة لتحولات الوضع السياسي في عالمنا العربي، كانت الدولة الوطنية، أو القُطرية كما تسمى، خياراً أفضل، كونه أتاح فرصاً لتأسيس كيانات الدولة الحديثة محل السياق السابق للدولة، وهو السيا ......





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