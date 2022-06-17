المدير العام للبوليس السياسي عبداللطيف الحموشي يزور واشنطن - سعيد الوجاني

2022/06/17 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي يزور واشنطن .Le --dir--ecteur général de la police politique DGST en visite sans invitation à Washington .



مؤخرا.



المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، يقوم بزيارة الى واشنطن ، على رأس وفد هام من كبار اطر ، ومسؤولي الإدارة البوليسية المخابراتية .فهل زيارة المدير العام للبوليس السياسي ، كانت بناء على دعوة وجهتها له ......





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