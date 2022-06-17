وزير الدفاع الأوكراني يكشف ما حملته أوامر عسكرية مكتوبة انتشلت من جثة ضابط روسي

2022/06/17 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة حصرية، أخبر أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، مراسل CNN ماثيو تشانس، عن حالة بلاده وكيف أكد له المسؤولون الأمريكيون أن المساعدة العسكرية “لن تتوقف أبدًا“.

كما قال إن "الأوامر العسكرية المكتوبة انتشلت من جثة ضابط روسي قُتل هنا"، مؤكداً أن "قادته الروس توقعوا تحقيق نصر سريع وسهل".

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