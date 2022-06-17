علي الفواز رئيسا لاتحاد ادباء العراق وعمر السراي امينا للسر

2022/06/17 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب المجلس المركزي للاتحاد العام

للأدباء والكتاب، اليوم الجمعة، علي

الفواز رئيسا للاتحاد بعد حصوله على 27

صوتا من مجموع 28 صوتا يمثلون أعضاء

المجلس المركزي الفائزين في الانتخابات

التي جرت الجمعة الم

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