محافظ كربلاء يعلن عن إنشاء محطة كهرباء بسعة ٢٨٠٠ ميغاواط

2022/06/17 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة، اليوم

الجمعة، عن انشاء محطة كهرباء بطاقة

٢٨٠٠ ميغاواط قرب مصفى كربلاء النفطي.

وقال نصيف الخطابي، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "سيتم انشاء محطة

كربلاء جديدة في القرب

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