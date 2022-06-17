كردستان تعتزم تأسيس شركتين نفطيتين

2022/06/17 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم

الجمعة، أنها تعتزم تأسيس شركتين

عامتين للنفط والغاز.

ووفقا لتقرير نشرته حكومة الإقليم

اليوم، عن رؤيتها لإدارة ملف النفط، فإن

الشركتين هما شركة إقليم كردستان للنفط

وال

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