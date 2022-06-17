الخارجية تدين الاعتداءات التركية وتعدها انتهاكا لسيادة العراق

2022/06/17 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

ادانت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، القصف التركي الأخير الذي استهدف مقارا

ً حكومية في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تدين بأشَدِّ العبارات القصف التركيّ الذي إستهدفَ مقارّاً حكوميةً ومنازلَ في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأكدت الوزارة أنَّ "هذه المواقف تمثِّلُ إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين إستُشهِدَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرين جرّاء هذا الفعل".

واشارت الى انَّ "هذا الإعتداء يُعَدُّ إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ويتطلّبُ مُوقفاً مُوحَّداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى"، لافتة الى انها "ستتخذُ الإجراءات المُقرَّرة بعد إكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".

يذكر ان الطائرات التركية تستهدف بين الحين والآخر مواقع داخل الاراضي العراقية، الأمر الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة بحسب ما يراه مراقبون.

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