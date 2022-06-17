كورونا يضرب جنوبا.. ذي قار تسجل ارتفاعا بالأصابات وتحذير من موجة جديدة

2022/06/17 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاركشف قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن ارتفاع بمعدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا بعد انخفاضه في الفترات السابقة.

وقال مدير قسم الصحة العامة في المحافظة حسين رياض لـ(بغداد اليوم) "اجرينا اليوم فحص لـ150 عينة لمشتبه بهم بالاصابة بفيروس كورونا ، وقد اثبتت التحاليل المختبرية تسجيل 32 إصابة ".واضاف "لم يتم تسجيل حالة وفاة بالفيروس هذا اليوم، الا ان هذا العدد من الاصابات يؤشر الى زيادة في معدل الاصابات المسجلة يوميا بعد الانخفاض الكبير الذي سجلته المحافظة والعراق بشكل عام".ويأتي هذا التزايد بالتزامن مع تحذير اطلقته وزارة الصحة من ظهور موجة جديدة للفيروس .

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