ميسان تتخذ إجراءين لمنع تهريب المخدرات والأسلحة

2022/06/17 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السودانيأكد محافظ ميسان علي دواي، اليوم الجمعة، استعداد المحافظة لنصب كاميرات حرارية لمراقبة الشريط الحدودي، وإنجاز السد الترابي الأمني لمنع حالات التسلل والتهريب.وقال دواي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ميسان مستعدة لنصب كاميرات حرارية متطورة لتمكن قوات حرس الحدود المتمثلة باللواء العاشر من مسك الأرض ومراقبة الحدود وملاحقة المهربين وتجار السلاح والمخدرات في الربط الحدودي المحاذي لمناطق الأهوار الشرقية".وأضاف أن "ذلك لن يتم إلا بوجود سد ترابي أمني ممتد على مسافة 51 كم، وكاميرات توفر لها حماية مناسبة تحول دون تعرضها للسرقة".وكانت محافظة ميسان، قد أعلنت في وقت سابق، عن تخصيص مبالغ مالية من البترودولار لنصب كاميرات مراقبة على الشريط الحدودي في المحافظة بهدف الحد من عمليات التهريب وتجارة السلاح.وفي وقت سابق، أشرف قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، على سير الأعمال في إنشاء السدة الترابية التي ينفذها الجهد الهندسي لهيئة الحشد الشعبي من أجل تأمين الحماية لهور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي الإيراني، كذلك لتأمين الرصد والمراقبة لمنع حالات التسلل والتهريب والعبور غير القانوني وفرض سلطة الدولة على الحدود المائية في الأهوار ومنع المهربين من ممارسة نشاطاتهم والقضاء على ظاهرة التهريب من مناطق الحدود التابعة لمحافظة ميسان.

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