2022/06/17 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

قدمت الدول العربية العديد من الحوافز لجذب مزيد من رأس المال الأجنبي في محاولة لتعزيز اقتصاداتها وتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية الجاذبة لرؤوس المال الأجنبية خلال 2021 تلتها السعودية ثم مصر، فيما غاب العراق عن قائمة اكثر 10 دول عربية جذبا للاستثمارات الاجنبية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف: اكثر 10 دول عربية جذبًا للاستثمارات الاجنبية خلال 2021.. والعراق غائب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغراف: اكثر 10 دول عربية جذبًا للاستثمارات الاجنبية خلال 2021.. والعراق غائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).