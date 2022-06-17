“بسبب سد ترابي” .. توقف عملة متنقلة كهربائية في سامراء

2022/06/17 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد مصدر مطلع، الجمعة، ان انهيار سد ترابي تسبب في ايقاف عمل متنقلة كهربائية شمال سامراء.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “سد ترابي يحيط بحوض كبير لتربية الاسماك شرق ناحية دجلة شمال سامراء انهار فجاة ما ادى الى تسرب المياه حول محطة متنقلة للكهرباء”.واضاف المصدر،انه” حرصا على سلامة الاهالي ومنع ضرر […]

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