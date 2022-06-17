العشق والحكمة لا يلتقيان - حكمت الحاج

2022/06/17 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج نعم، لا يلتقيان، العشق والحكمة/ من ابن حزم الى بوب ديلان: العشق حكاية ليس إلا....



أثار هذا المنشور المستعاد كذكرى من ثلاثة أعوام الكثير من التفاعلات سواء على مستوى النقاش العام المعلن أم عبر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي أم عبر قنوات الاتصال الشخصية مع بعض الأصدقاء الخلص لذلك وجدتني أكتب هذا التعقيب "الفيمابعدي" عسى أن أكون في أفق انتظار تفاعلات الأصدقاء والصديقات:ان هذا المنشور في أصل ......





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