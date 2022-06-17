بابل تسجل حالتي انتحار خلال يوم واحد

2022/06/17 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في بابل، اليوم الجمعة، بتسجيل المحافظة حالتي انتحار في مناطق متفرقة لفتاتين في عمر المراهقة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “فتاة في السابعة عشرة من عمرها من سكنة ناحية الكفل جنوب الحلة أقدمت على شنق نفسها داخل منزلها”. واضاف ان “فتاة في السادسة عشرة من عمرها انتحرت بشنق نفسها […]

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