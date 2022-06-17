"قصف تركي" لاجتماع قادة من "العمال الكردستاني" في العراق

2022/06/17 | 14:59 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت تركيا الأربعاء في العراق "مركزاً لحزب العمال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار" من الحزب، حسبما أفادت الخميس قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية التركية الرسمية.

واستناداً إلى القناة التي لم تذكر أي مصادر، استخدمت أنقرة "طائرات مسيرة مسلحة" لاستهداف مبنى "يُستخدم مجمعاً لحزب العمال الكردستاني" في سنجار، وذلك خلال عملية نفذها الجيش والاستخبارات التركيان بشكل مشترك.

وأضافت القناة أن "قادة كباراً" من حزب العمال الكردستاني كانوا في اجتماع وقت الضربة وأنه جرى تحييد "ستة إرهابيين".

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ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفضت وزارة الدفاع تأكيد هذه المعلومات.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

وفي منتصف أبريل (نيسان)، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

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