شاهد بالفيديو.. من قلعة أربيل | كلام الناس



شاهد بالفيديو.. من قلعة أربيل | كلام الناس
2022/06/17 | 15:00 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: U1cqdLw2UNw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من قلعة أربيل | كلام الناس) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من قلعة أربيل | كلام الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).



واصل القراءة على قناة الشرقية


Sponsored Links