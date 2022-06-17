بالفيديو: تسجيل ظاهرة احيائية نادرة عالميًا في العراق لكلب الماء.. هي الثانية من نوعها عالميًا

2022/06/17 | 15:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجل العراق وتحديدا محافظة صلاح الدين، ظاهرة إحيائية “نادرة” هي الثانية من نوعها في العالم، والتي تتمثل بتسجيل طفرة “المهاق” الوراثية لكلب ماء، بعد تسجيل حالة هي الوحيدة في بريطانيا.

ونشرت صفحات مختصة معلومات على ان هذه الحالة النادرة تسجل لاول مرة في الشرق الاوسط والعراق وبندرة عالمية، وهي طفرة المهاق في كلب الماء الاوراسي في نهر دجلة في ناحية الاسحاقي في محافظة صلاح الدين.

وحاز الحدث لاهتمام وزير البيئة العراقي الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي لاهميته الايكولوجية للتنوع البيولوجي العراقي وتم القيام ببعثة استكشافية بتنسيق مع الدائرة الفنية في وزارة البيئة لتسجيل هذا الصفة المظهرية النادرة من قبل منظمة المناخ الاخضر العراقية.

ويحدث المهق بسبب طفرة في الجينات والذي يؤدي إلى انعدام وجود الميلانين (مادة طبيعية في الجسم تعطي لون للجلد، الشعر، قزحية العين) على الإطلاق أو انخفاض كميته في الجسم.

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