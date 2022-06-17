2022/06/17 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت بيانات حكومية بريطانية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو نصف مليون في أسبوع، بزيادة تصل إلى 43%.وحسب البيانات فإنه خلال الأسبوع الماضي، كان ما يقدر بـ1415600 شخص مصابا بفيروس كورونا بزيادة عن 425800 إصابة.وهذه أعلى زيادة بعدد الإصابات المسجلة منذ مايو الماضي، لكنه لا تزال أقل بكثير من المستوى القياسي […]

ظهرت المقالة بريطانيا..



ارتفاع هائل في معدلات الإصابة بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

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