جنين مقبرة الغزاة - عدنان الصباح

2022/06/17 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح لحزيران مع جنين حكاية مختلفة ففي الثالث من حزيران عام 1948 تمكن ابطال جنين من استعادتها وتحريرها من احتلال العصابات الصهيونية وجنين التي تنتمي اليها عين جالوت صاحبة اعظم المعارك والانتصارات والتي تحقق بها هزيمة المغول وجنين التي صمدت بوجه كليبر وحققت انتصارات عظيمة حتى امر نابليون بحرقها وتدميرها لأنه لم يتمكن من الدخول اليها عنوة وكذا كان حال المستعمرين البريطانيين الذين لم يجدوا بديلا عن هدم وت ......





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