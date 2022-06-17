مقتل شاب برصاصة في الرأس داخل سوق في الموصل

2022/06/17 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقـتل شاب برصاصة تلقاها في رأسه اطلقها عليه شخص في سوق حي "الزهراء بالجانب الأيسر من الموصل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن " شابا قتل برصاصة تلقاها في رأسه اطلقها عليه شخص في سوق حي الزهراء بالجانب الأيسر من الموصل".

وأضاف أن "الخلاف كان بسبب مكان ركن السيارة وقد لاذ القاتل بالفرار".

وأوضح أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة وتلاحق الجاني من اجل القاء القبض عليه".

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