2022/06/17 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأجيل كلمته المرتقبة اليوم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، بسبب هجمات سيبرانية قوية على أنظمة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF 2022.

وكان من المنتظر أن يلقي الرئيس الروسي كلمته خلال دقائق في تمام الساعة الثانية بتوقيت موسكو من بعد ظهر اليوم، الجمعة 17 يونيو، حيث من المتوقع أن تتناول الكلمة بشكل رئيسي الوضع الاقتصادي الراهن، في ظل تأثير الأحداث السياسية، وكيفية تعامل الاقتصاد الروسي مع التحديات التي تواجهه في ظل المظاهر العدائية من قبل الغرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم سيبراني ’قوي’ يتسبب بتأجيل خطاب مرتقب للرئيس الروسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم سيبراني ’قوي’ يتسبب بتأجيل خطاب مرتقب للرئيس الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).