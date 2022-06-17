اتهام “تسلا” وإيلون ماسك بالتمييز العنصري والجنسي داخل الشركة

2022/06/17 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حرك سولومون تشاو، مالك الأسهم في شركة تسلا، دعوى قضائية ضد رجل الأعمال إيلون ماسك، وشركة السيارات الكهربائية تسلا ومجلس إدارتها بتهمة تشجيع الممارسات التمييزية في مكان العمل.وذكرت الدعوى القضائية ضد ماسك إن شركة تسلا خلقت ثقافة مكان عمل سامة ترتكز على سوء المعاملة والتمييز العنصري والجنسي ضد موظفيها.واتهمت الدعوى تسلا […]

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