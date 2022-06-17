2022/06/17 | 15:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AvbdZXuotNU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: مرافعة الرئاسات الثلاث تجاه تحديد صلاحيات المحافظين كانت ضعيفة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: مرافعة الرئاسات الثلاث تجاه تحديد صلاحيات المحافظين كانت ضعيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).