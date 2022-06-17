2022/06/17 | 15:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن رفع عدد من نقاط التفتيش وفتح أزقة مغلقة بمنطقتين في بغداد.وذكر بيان لإعلام قيادة عمليات بغداد تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وضمن الخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات بعد تقييمها من الجوانب الأمنية والخدمية بإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات […]

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