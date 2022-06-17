2022/06/17 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تفعيل منظومة الـC-ram داخل قاعدة الحرير في اربيل - عاجل

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