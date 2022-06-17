حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع (أنفوغراف)

2022/06/17 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة الواجبات الامنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 9- 16 حزيران 2022.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/6/9 ولغاية 2022/6/16 كانت القبض على مئات المطلوبين وضبط الآف الحبوب المخدرة وكما موضع في (الأنفوغرافيك) أدناه:

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