رابطة الدوري الإسباني تتقدم بطلب لإلغاء عقد مبابي مع سان جيرمان

2022/06/17 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ستتقدم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بطلب “إلغاء عقد كيليان مبابي” وتنوي مقاضاة باريس سان جيرمان الفرنسي حتى أمام السلطات الأوروبية، وفق ما أفاد الجمعة محاميها في باريس.وكان متوقعا أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف بعد وصوله إلى نهاية عقده مع سان جيرمان لكنه قرر، وخلافا للرغبة التي أبداها […]

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