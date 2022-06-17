منطقة في الكرخ لم ترى الكهرباء منذ يومين إطلاقًا.. والوزارة “لاتعلم”

2022/06/17 | 15:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تشهد منطقة حي الجهاد في جانب الكرخ ببغداد، انقطاعا مستمرًا في التيار الكهربائي منذ يوم امس، وذلك بسبب قطع في القابلوهات المغذية للمنطقة، دون تدخل فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء حتى الان.

واطلقت الصفحات المحلية التابعة للمنطقة نداءات للتدهل الفوري كون اغلب أحياء منطقة حي الجهاد بدون كهرباء، والسبب يعود لانقطاع القابلوات في محلة ٨٩٣ ، مما أدى إلى توقف محطة التأمين ١٣٢ وتوقف محطة الجهاد الكهربائية”.

وابدى السكان غضبهم لكون انقطاع كهذا لن ينجز خلال يوم لذلك سوف يستمر انقطاع الكهرباء عن منطقة حي الجهاد لمدة يومين على التوالي ، مطالبين الوزارة بالتدخل الفور كون اغلب المولدات الكهربائية بدأت تتعطل وسوف تكون كارثة إنسانية حقيقية”، بحسب تعبير السكان.

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