الشراكات الاقتصادية تفتح الباب أمام السينما العربية للانتشار والعرض في أمريكا

2022/06/17 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأنها تحكي قصصنا، وتغوص في واقعنا، وتقدم الشخصيات من المنطقة العربية، تستحق الأفلام العربية أن تصل إلى جمهور أوسع، يتجاوز الحدود التي رسمت له في البدايات، فقد أصبح الجمهور الأمريكي اليوم على بعد خطوة واحدة من متابعة مجموعة من هذه الأفلام.

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