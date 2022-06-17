2022/06/17 | 15:59 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: زيد المحمداوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم في اضعف حالاته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الإقليم كان وفي جميع فترات العراق التي
تلت عام 2003 يعتبر بيضة القبان في اختيار
الحكومات المتعاقبة وبالتالي لها
التأثير الأكبر في رسم ملامح الحكومات
ولها التأثير الكبير في اصدار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم في اضعف حالاته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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