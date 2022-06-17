2022/06/17 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زيد المحمداوي

الإقليم كان وفي جميع فترات العراق التي

تلت عام 2003 يعتبر بيضة القبان في اختيار

الحكومات المتعاقبة وبالتالي لها

التأثير الأكبر في رسم ملامح الحكومات

ولها التأثير الكبير في اصدار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم في اضعف حالاته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإقليم في اضعف حالاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).