2022/06/17 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زهراء شاكر المرشدي

قد يقع اختيار الانسان وما يمر به من

مقدرات رهين آماله وظنونه الكامنة في

خلجاته أو في تلك المتجلية للعيان منها،

فيكون له بذلك القدرة على تحديد مألات

مسير الأحداث الدنيوية من خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التفكير الإيجابي بنسخته الاصيلة عن خاتم النبيين (ص)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التفكير الإيجابي بنسخته الاصيلة عن خاتم النبيين (ص)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).