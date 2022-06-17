الإقليم يخرق القانون بل يتحداه

2022/06/17 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زيد المحمداوي

نواب الإقليم وسلطته صوتت على الدستور

العراقي في عام 2005 الذي أكد على مؤسسة

المحكمة الاتحادية في المادة 92 وبين

سلطاتها واختصاصها في المادة 93 واعتبر

قراراتها باتة وملزمة في الماد

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