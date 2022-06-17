2022/06/17 | 15:59 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: زيد المحمداوي
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نواب الإقليم وسلطته صوتت على الدستور
العراقي في عام 2005 الذي أكد على مؤسسة
المحكمة الاتحادية في المادة 92 وبين
سلطاتها واختصاصها في المادة 93 واعتبر
قراراتها باتة وملزمة في الماد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم يخرق القانون بل يتحداه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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