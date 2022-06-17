(الكاف) بصدد سحب استضافة أمم إفريقيا من غينيا

2022/06/17 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يتجه لسحب حق استضافة نسخة العام 2025 لكأس الأمم الإفريقية من غينيا.

ويأتي ذلك بسبب تأخر تحضيرات غينيا في الاستعداد للعرس القاري، وبطء العمل في بناء الملاعب الرياضية، وفقا لما نشره موقع "kooora" الرياضي.

ووفقا لذات الموقع، فقد زار وفد من "الكاف"، غينيا الأسبوع المنصرم، وأكد أن الدولة لا تزال بطيئة في الاستعداد للبطولة القارية، رغم مرور 5 سنوات على منحها حق الاستضافة.

ومن المرتقب أن يجتمع المكتب التنفيذي لـ"الكاف"، خلال الأيام المقبلة، لدراسة تقرير وفده إلى غينيا، وترجح أغلب التقارير أن يتم سحب الاستضافة من غينيا، أو دخول دولة مجاورة في تنظيم مشترك مع غينيا.

وتشير بعض التقارير إلى أن موريتانيا قد تكون أبرز الدول المرشحة لاستضافة البطولة في حال سحبها من غينيا، وذلك بعدما انفصلت عنها السنغال بشأن استضافة نسخة العام 2027 من البطولة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات نسخة العام 2023 من بطولة كأس أمم إفريقيا ستقام في كوت ديفوار.

المصدر: وكالات

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