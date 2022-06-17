2022/06/17 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الجمعة، إن حكومة الإقليم تعمل على تأسيس شركتين للنفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط التوتر مع بغداد.. كردستان العراق يؤسس شركتين للنفط ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط التوتر مع بغداد.. كردستان العراق يؤسس شركتين للنفط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).