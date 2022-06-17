بالفيديو..

2022/06/17 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد المتنبئ الجوي محمد حسن، اليوم الجمعة، ان الأسابيع الأخيرة شهدت عودة الدوامة الترابية او ما تعرف بعفريت الغبار في تلال حمرين المتداخلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال حسن في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الاسابيع الاخيرة رصدت عودة الدوامة الترابية او ما تعرف بعفريت الغبار في تلال حمرين المتداخلة بين ديالى وصلاح الدين، ولكن بنسق قوي ويمكن رصده من بعد عدة كليومترات، جراء الجفاف فهو السبب المباشر في بروز هذه الظاهرة".

وأضاف ان "الدوامة الترابية غابت عن حمرين لسنوات، وكانت تظهر ولكن وفق نسق ضعيف وتختفي بعد دقائق، لكنها بدأت تكون أقوى وترصد عن بعد، خاصة في منحدرات حمرين بين ديالى وصلاح الدين".

وأشار حسن الى ان "تلك الدوامة قد تشكل خطراً اذا ما كانت قوية جدا"، لافتا الى انه "تم رصد 3 منها في الاسابيع الثلاثة الماضية في عمق تلال حمرين وتم ملاحظتها على بعد من 3-4 كم وهذا الامر لم يرصد من قبل واستمرت اكثر من نصف ساعة تقريبا قبل اختفائها".

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