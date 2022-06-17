كيف توفق بين العمل الحضوري من المكتب وحياتك الشخصية؟ إليك بعض نصائح خبراء الإنتاجية

2022/06/17 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل عدت للعمل من مكتبك؟ ربما حان الوقت حتى تتعلم كيفية إنجاز مهامك بوقت قياسي قصير، وألا تشعر بالذنب والقلق عندما لا تكمل جميع واجباتك.

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