شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق يسفر عن 19 إصابة.. وتطالب بعدم تداول الشائعات

2022/06/17 | 16:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة أبوظبي عن وقوع حريق في منطقة "الزاهية" في العاصمة الإماراتية أسفر عن 19 إصابة، مطالبة الرأي العام بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها فقط

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