مصرع واصابة 4 بينهم اثنين من الحشد الشعبي في حادث سير مروع بديالى

2022/06/17 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر طبي، الجمعة، مصرع واصابة 4 بينهم اثنين من الحشد الشعبي في حادث سير مروع شمال ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدني ومقاتل في الحشد الشعبي لقيا مصرعهما واصيب اثنين اخريين بينهم مقاتل بالحشد في حادث سير مروع على طريق كركوك- بغداد شمال ديالى”.واضاف المصدر،ان” المصابين تم نقلهما الى […]

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