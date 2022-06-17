السياسيون غير جاهزين للاستشهاد ؟

2022/06/17 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمر الناصر

غالباً مايكون القلق مرتبط بالشعور

النابع من الخوف بسبب عدم معرفتنا اسرار

ما يخفيه لنا المستقبل وهو مايطلق عليه

بالرهاب، بسبب الخوف والهاجس المرافق

لنا من امور قد يكون لها احتمالية ان

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